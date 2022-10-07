«Пора переименовывать «Беду» в «Победу» – протоиерей об СВО

Запад заточен на убийство всего русского, независимо от политических принадлежностей, пока поверженный не начнёт думать и жить, как он.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в Москву в 2014 году священник из Львова протоиерей Андрей Ткачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня вопрос. Мы провозглашаем, что боремся со всемирным злом, и они (Запад – ред.) провозглашают то же самое. Кто кого переспорит и кому поверит человечество изумлённое?» – спросил радиоведущий Сергей Мардан.

«Сегодня многие не врубились, что Бог умеет ненавидеть. Ненависть – это энергия любви к тому, обращенному к объекту твоей любви. Это гнев разъярённой медведицы, защищающей детёнышей. Это священный гнев матери, отца. Это священный гнев правителя. Он должен знать, что разнесу и не пощажу. И на коленях будешь стоять, и не вымолишь пощады, уничтожу. Всё. Ну, сколько можно? Вот я считаю, что это время давно наступило. Не сегодня, гораздо раньше, в 14-м году наступило, ещё с криков – «москаляку на гиляку»… нужно понимать, что враг заточен на убийство нас независимо от наших политических принадлежностей, только по факту русскости. По факту принадлежности к Русскому государству. Я удивляюсь – долготерпение наше. Оно же беспрецедентное – эта наша телячья мягкость, граничащая с идиотством. Или это наше глубоко христианское смирение, залезшие под кожу, за тысячелетие нашей истории или это, что я не знаю. Но нас назвать империей зла, то есть нас, долготерпеливых, нас по-телячьи нежных, нас – тысячу сотый раз просящих прощенья и протягивающих ручку для рукопожатия. Это нас назвать всемирной опасностью? Это же ужасно, как же нас таких добрейших можно назвать такими злыми? Но если вы нас так назвали, то наша лодка будет плыть под этим именем. Значит надо переименовать наш фрегат из яхты «Беда» в яхту «Победа»», – отметил он.

«Враг знает, что мы другие. Враг знает о том, что мы сами о себе не знаем. Ты ещё Богу молиться собрался? Традиционные ценности отстаивать? Так знай же, волею рогатого, которому мы служим, ты будешь наш враг навеки. Пока ты не станешь думать, как мы и жить, как мы», – объяснил Ткачёв.