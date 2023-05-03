Поражен российский объект рядом с Крымским мостом. Начался гигантский пожар

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На Таманском полуострове, откуда проложен мост в Крым, произошло возгорание резервуара с нефтью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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«В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше», – сообщил глава региона.

По его словам, угрозы для жителей населенного пункта нет.

«Сейчас в сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», добавил позже Кондратьев.

Подробностями поделился глава Темрюкского района Федор Бабенков, который выехал на место пожара.

«Площадь возгорания – 1200 кв метров, пострадавших нет. В тушении задействованы пожарные расчеты в количестве 23 ед. техники и 85 человек личного состава. Причины происшествия устанавливаются», – написал Бабенков.

В сети появились видео пожара.

«В два часа ночи взорвалось что-то. Слышен был свист. Беспилотник или что-то пролетело», – говорит на одном из роликов женщина, снимающая пожар.

Специализирующийся на происшествиях телеграм-канал BAZA пишет, что по предварительной информации причиной пожара стала «атака беспилотника».

Поднимающийся дым хорошо виден из Крыма.

Так, журналисты сайта «Точка» сняли пожар с крымской горы Митридат.

«Вот такая картина разворачивается перед нашим взором в поселке Волна на той стороне Керченского пролива», – сообщила корреспондентка сайта.