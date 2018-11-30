Порохоботы истерят из-за «докладной Путину» о ликвидации Украины

30.11.2018

Украинские хакеры рапортуют о сенсационном разоблачении «кремлевских планов» – так называемый «КиберАльянс» опубликовал якобы перехваченную служебную записку советника президента РФ Сергея Глазьева президенту РФ Владимиру Путину.

В документе, опубликованном указывается на ненадежность нынешней украинской власти, необходимость признать Евромайдан госпереворотом, а руководство страны – хунтой, незаконно занявшей свои должности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сохранение нацистского режима на Украине несовместимо с жизненными интересами России. Заигрывание с Порошенко, проведение с ним переговоров и консультаций лишь укрепляет этот режим, который держится на терроре против собственного народа под предлогом борьбы с русскими как с врагами украинства. Необходима скорейшая его ликвидация, что требует пересмотра отношения к нынешней украинской власти, исходя из ее нелегитимного, преступного и антинародного характера», – говорится в записке.

Также якобы предлагается создать из ДНР и ЛНР Украинскую федерацию, объявить ее правопреемницей УССР и постепенно включать туда область за областью.

«Установить с этим государством торгово-экономические отношения, исходя из договорно-правовой базы, существовавшей между Россией и Украиной до узурпации власти нацистами в 2014 году», – отмечается в документе.

Полностью с документом под названием “Об ответных действиях России на санкционную агрессию США” можно ознакомиться на сайте “Петр и Мазепа”, который возглавляет порохобот Виктор Трегубов.

Утверждается, что записка датируется второй декадой сентября этого года. Трегубов утверждает, что публикует документ, чтобы “лучше понимать общий уровень агрессора”