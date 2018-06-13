13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко готовится к захвату остатков неподконтрольных СМИ

На Украине готовится рейдерский захват немногочисленных оставшихся СМИ, позволяющих себе критиковать Петра Порошенко.

Об этом сообщил политолог Кость Бондаренко со ссылкой на свои источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, под угрозой находятся «Украинский Медиа Холдинг» со своей структурой СМИ (куда, в частности, входят сайт и журнал «Корреспондент»), поддерживавший Михаила Саакашвили телеканал ZIK и сайт «Апостроф».

«Как часто бывает в таких случаях – у рейдеров будут все необходимые документы и постановления судов. А апелляция пострадавших к мировой общественности и правозащитным организациям обернется официальным ответом со стороны власти: «Клевещут! Никто больше, чем мы, не заботится о свободе слова. Вот посмотрите: даже есть список из 47 журналистов и блогеров, которым мы сохранили жизнь, защитили от Путина и предоставили им охрану. А то все, что вы показываете, – хозяйственные споры между собственниками, не больше», – написал Бондаренко в своем блоге.

Напомним, ранее Европейская Федерация Журналистов приняла резолюцию, осуждающую давление представителей украинской власти на СМИ и призывающее отказаться от преследования журналистов в стране.