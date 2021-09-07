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07.09.2021 14:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
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Порошенко оконфузился, наговорив в Раде кучу нелепиц о несуществующей беломайданщице

Новости УкраиныУкраинский президент Владимир Зеленский двигается дорогой лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом на заседании...

Украинский президент Владимир Зеленский двигается дорогой лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной рады заявил лидер «Европейской солидарности», экс-президент Украины Пётр Порошенко , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позвольте мне начать со слов солидарности с крымскими и белорусскими узниками. В Крыму – это те, кто вернулись с «Крымской платформы» и были брошены за решётку на 10 лет как показатель политического преследования со стороны России. Мария Кожевникова, которая вчера вместе с другими оппозиционерами была осуждена на 12 лет. Беларусь – мы с вами», – сказал политик.

По всей видимости, Порошенко имел в виду осужденную вчера Марию Колесникову, причем не на 12, как утверждает экс-президент, а на 11 лет. При этом это явно была не оговорка, поскольку далее он снова назвал ее Кожевниковой.

Не менее странно выглядел пассаж про вернувшихся с «Крымской платформы» и брошенных в Крыму на 10 лет за решетку. Форум прошел 24 августа, но каким образом его гости уже в начале сентября якобы получили 10-летний срок, Порошенко не объяснил.

«Я бы попросил господина Зеленского не высказывать поддержку Кожевниковой, потому что политическое поведение Зеленского с преследованием оппозиции, со всеми своими – «Вагнерами», Чаусами, Трухиными, зелёнкой, несамостоятельной правоохранительными учреждениями, которые преследуют оппозицию, с генералами, которые находятся за решёткой – чётко подтверждает, что пан Зеленский движется по проторенной дороге пана Лукашенко. Будет жаль, если он также и закончит», – заявил Порошенко.

«У нас случилось ещё одно событие – вчера агентство «Deutsche Welle» огласило об окончании строительства «Северного потока-2». Это памятник, к сожалению, расшатыванию проукраинской коалиции, которая была создана с 2014 года, и потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину, ой извините то к Меркель, к Макрону, то к Байдену и заигрыванием с Путиным, утрачивает мотивацию мира в поддержке Украины», – критиковал экс-президент нынешнего «гаранта» Украины.

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