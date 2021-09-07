Порошенко оконфузился, наговорив в Раде кучу нелепиц о несуществующей беломайданщице

07.09.2021 14:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский президент Владимир Зеленский двигается дорогой лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной рады заявил лидер «Европейской солидарности», экс-президент Украины Пётр Порошенко , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позвольте мне начать со слов солидарности с крымскими и белорусскими узниками. В Крыму – это те, кто вернулись с «Крымской платформы» и были брошены за решётку на 10 лет как показатель политического преследования со стороны России. Мария Кожевникова, которая вчера вместе с другими оппозиционерами была осуждена на 12 лет. Беларусь – мы с вами», – сказал политик.

По всей видимости, Порошенко имел в виду осужденную вчера Марию Колесникову, причем не на 12, как утверждает экс-президент, а на 11 лет. При этом это явно была не оговорка, поскольку далее он снова назвал ее Кожевниковой.

Не менее странно выглядел пассаж про вернувшихся с «Крымской платформы» и брошенных в Крыму на 10 лет за решетку. Форум прошел 24 августа, но каким образом его гости уже в начале сентября якобы получили 10-летний срок, Порошенко не объяснил.

«Я бы попросил господина Зеленского не высказывать поддержку Кожевниковой, потому что политическое поведение Зеленского с преследованием оппозиции, со всеми своими – «Вагнерами», Чаусами, Трухиными, зелёнкой, несамостоятельной правоохранительными учреждениями, которые преследуют оппозицию, с генералами, которые находятся за решёткой – чётко подтверждает, что пан Зеленский движется по проторенной дороге пана Лукашенко. Будет жаль, если он также и закончит», – заявил Порошенко.

«У нас случилось ещё одно событие – вчера агентство «Deutsche Welle» огласило об окончании строительства «Северного потока-2». Это памятник, к сожалению, расшатыванию проукраинской коалиции, которая была создана с 2014 года, и потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину, ой извините то к Меркель, к Макрону, то к Байдену и заигрыванием с Путиным, утрачивает мотивацию мира в поддержке Украины», – критиковал экс-президент нынешнего «гаранта» Украины.