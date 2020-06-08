Порошенко подтвердил сдачу украинского суверенитета американцам

08.06.2020, Киев, Игорь Петров

Обнародованные записи переговоров президента Украина Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена являются подлинными и подтверждают обвинения тогдашнего главы украиснкого лидера в сдаче интересов страны.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверена в аутентичности записей. Я юрист, и если бы мой голос, голос похожий на мой, появился на подобных пленках и я точно знала бы, что это голос не мой, и я ничего (такого) не говорила бы (а это просто возможности современной техники), что бы я заявила? Я немедленно бы вышла к прессе и сказал: «Я требую спектральный анализ, фоноскопическую экспертизу, все возможные виды исследований, я утверждаю что я этого не говорила, это была не я, это голос не мой, вы ответите за это, я обращаюсь правоохранительные органы».

Было ли это сделано? Конечно нет. Заявления из-за океана и заявления Порошенко фигурировали со словом «монтаж». Но, безусловно, пленки смонтированы. Кто будет слушать трехчасовой разговор Байдена и Порошенко, который касается детей, погоды, природы? Андрей Деркач вырезал самую суть. Суть – сдача украинского суверенитета, уничтожение прав граждан. Конечно он не будет крутить и 6 часов пленок.

И почему я уверена, что пленки аутентичные – потому что не было самого главного опровержения – «это не наши голоса, это ложь, мы выходим и требуем публичной экспертизы – любых экспертов местных, не местных, групп, комплексов, как угодно», – сказала Лукаш.

Юрист считает, что все, что касается Джо Байдена – дело США, Украине надо заниматься вопросом сдачи суверенитета Петром Порошенко и его властью.

«Совсем недавно в интервью Зеленский заявил, что это не в приоритете, вот эти пленки не в приоритете. Так как пленка пленки – о потере Украиной суверенитета, о потере государством суверенитета, о сдаче этого суверенитета гражданином Порошенко, то, я так понимаю гражданину Зеленскому украинский суверенитет побоку. Эта тема – не в приоритете.

Многие говорят, что не надо вмешиваться в расследование, это будет влиять на выборы в США. Я по-другому это все вижу. Не надо трогать часть Байдена. Пусть там, в США, занимаются. Затребуют через установленный правопорядок какие-то документы связанные с Байденом – надо передавать. Страны должны сотрудничать или скажем сотрудничают в связи с необходимой международной правовой помощью.

А вот украинские эпизоды надо расследовать – как повлияет на украинские выборы тот факт что Порошенко прямо заявлял на пленках, что МВФ просила поднять тарифы на 75 процентов, а он, умничка, стахановец, поднял на 100 процентов. Это каким образом к Байдену имеет отношение? Байден что, рулит МВФ?

Когда говоришь с некоторыми людьми о внешнем управлении и последствиях, многие говорят: «Ну что вы придумываете, ну кому мы там нужны, все наши беды – это наших рук дело». Пленки демонстрируют как происходит это давление, как происходит это холуйство и чем это все заканчивается. Можно просто прослушать несколько раз для того чтобы составить себе полную картину, и уже опираться на то, что ты услышал», – резюмировала экс-министр.