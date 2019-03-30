Порошенко пообещал захват Крыма и Донбасса в случае победы

30.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко в случае победы на выборах президента пообещал инициировать заседание Совета безопасности ООН, где предложить принять решение о вводе на Украину миротворческого контингента для «возвращения» в её состав территорий ЛДНР и Крыма.

Об этом Порошенко рассказал в эфире телеканала «ICTV», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уникальность минских документов заключается в том, что Путин подписался под документом, где стоит абсолютно четкое обязательство по поводу вывода всех иностранных войск, тяжелой техники и артиллерии, передачи под контроль Украины неконтролируемого участка украинско-российской границы, разоружение незаконных вооруженных формирований и много других вещей из безопасностного компонента Минских договоренностей.

Осуществляться это может только в условиях, когда будет принято решение Совета безопасности ООН по поводу «голубых касок», которые выдавят российские войска, разоружат незаконные формирования, перекроют на первом этапе границу и создадут всех необходимые предпосылки для начала процесса политического урегулирования», – сказал он.

«Для Путина будет большим разочарованием, что мы сразу после президентских выборов проведем заседание Нормандского формата, которое будет посвящено и решению Совета безопасности по поводу «голубых касок», и по поводу утверждения крымской платформы по возвращению украинского суверенитета на Крымской полуостров», – добавил Порошенко.