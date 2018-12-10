Порошенко попросил митрополита Онуфрия об услуге

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко попросил предстоятеля Украинской православной церкви, митрополита Киевского Онуфрия содействовать освобождению украинских моряков, которые были задержаны Россией за нарушение границы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

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«Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для возвращения моряков», — приводит в воскресенье слова главы Украины его пресс-служба.

Кроме того, Порошенко вновь повторил, что Киев требует немедленного освобождения украинских судов, а также открытия заблокированных РФ Керченского пролива и Азовского моря.

Напомним, что три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября были задержаны за нарушение границы и доставлены в Керчь. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка арестованы в РФ до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, что предполагает до шести лет лишения свободы.

Нужда в посредничестве атакуемого порошенковскими СМИ за нежелание обьединяться с раскольниками митрополита Онуфрия возникла потому, что Кремль отказывается о чем-либо говорить с Порошенко и его представителями.