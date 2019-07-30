Порошенко пожаловался на «организованную группу Шария»

30.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил полицию страны в работе против его политсилы, занявшей на парламентских выборах четвертое место.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованных изнутри страны», – пожаловался Порошенко.

Глава МВД Арсен Аваков в своем блоге назвал экс-президента лжецом, который задушил «ростки надежды» после госпереворота в 2014 году.

«Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать – как дышать – и поэтому он проигрывает! Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему лжецу, – а любому честному человеку.

Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе – чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги», – пишет Аваков.

Он подчеркивает, что Порошенко должен отвечать по заслугам.

«Хоть и по беспределу его «кончать» неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым – важно. А вот то, за что заслужил отвечать – пусть отвечает, не жаль», – считает глава МВД.

По мнению известного украинского юриста, бывшего замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова, инициировавшего возбуждение ряда уголовных дел против Порошенко, такой комментарий министра МВД свидетельствует о том, что бывший президент не сможет избежать ответственности.

«Сегодняшний комментарий министра внутренних дел в отношении Порошенко не оставляет сомнений – в случае решения суда о принудительном приводе фигуранта на допросы, он будет обеспечиваться в полном соответствии с законом и без лишних проволочек. Я этот комментарий так прочитал», – говорит Портнов.