Порошенко реанимировал проект Новороссия

28.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Введение военного положения внесло новый раскол на Украине и символично реанимировало проект Новороссии.

Об этом в эфире канала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если война, то войну ведёт вся страна! Чего это одни области ведут войну и у них ограничения прав и свобод, а другие не ведут? И у львовян тоже должны иметь право изъять имущество, отобрать машину на войну, отобрать «майно» на войну, почему должны страдать только там?» – пояснил Карасёв.

«Парламент принял компромиссный, но при этом ограниченный и ублюдочный закон, потому что неправильно, когда в одних регионах военное положение, а в других мирная жизнь. Почему львовяне имеют преимущество перед харьковчанами? Правильно было, если б не вводили военное положение, потому что нет широкомасштабного наступления», – добавил украинский политолог.

«Если вся страна не будет помогать этим регионам, так будет так, если они пойдут в атаку, что они остановятся на этих десяти областях, и всё! Посмотрите, там же Новороссия! Эти десять областей минус Винница – это вся Новороссия, которую нам в 2014 году хотели втюхать. Ну, минус Черниговская, Сумская», – заявил Карасёв.