Порошенко решил стать комиком по примеру Зеленского

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Комик Порошенко хочет сравняться с комиком Зеленским, хотя от комиков в украинской политике уже подташнивает, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети известный волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты Юрий Касьянов, комментируя информацию о покупке экс-президентом Петром Порошенко 30% акций комедийного телепроекта «Дизель Шоу».

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“Перебор. Комики в парламенте, комики в СНБО, девочки-подростки, занимающиеся внешней и оборонной политикой, мастурбирующие депутаты и чванливые, хамливые олигархи… Торжество шариковых везде. Они как саранча. И очень вероятно, что скоро их начнут давить, как клопов. А “комик” станет навсегда ругательным словом, а не достойной профессией… Астанавитесь!”, – пишет Касьянов.