10.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко резко «включил» отказ от Трампа


Бывший президент Украины Петр Порошенко, который пытался наладить отношения с Дональдом Трампом после победы того на выборах 2016 года теперь «переобулся» и транслирует по своим СМИ сюжеты о победе Байдена.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Андрей Кучер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Игорь Валерьевич [Коломойский], наверное, из всех представителей Украины больше всех недоволен, что Трамп проиграл. Мы помним, что там есть судебные решения против Коломойского. Думаю, для него это – неудобная ситуация.

Порошенко тоже разложил яйца в две корзинки, он сначала заигрывал с Трампом, мы помним закупки тех же американских тепловозов без каких-либо законных процедур. А сейчас он по 5 каналу уже крутит, что Байден победил, Байден форева и лучший переговорщик с Байденом – Порошенко. Там все схвачено», – сказал эксперт.

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