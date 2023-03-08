Порядка 40% техники на немецких складах оказалось непригодно – эксперт

Анатолий Лапин.  
08.03.2023 11:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Не менее 40% танков, в том числе обещанных Украине, которые хранились на немецких складах, оказались непригодными к эксплуатации.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт Николай Сунгуровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не менее 40% танков, в том числе обещанных Украине, которые хранились на немецких складах,...

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По мнению Сунгуровского, после развала Советского Союза страны Европы слишком беспечно относились к России и не видели от нее угрозы.

«Пока что и объемы, и темпы оставляют желать лучшего. Потому что и экономика США, и особенно европейских стран сейчас столкнулась с проблемой расслабухи после «Холодной войны».

То есть, когда угроза была призрачной, как они считали, хотя эксперты им всегда говорили, что Россию нельзя считать призрачной угрозой – это угроза навсегда, но произошел процесс, если не разоружения, то очень прохладного отношения к оборонной промышленности.

Сейчас они как раз столкнулись с такой проблемой, и эта проблема начинает влиять на нас – то есть, много техники, которая хранилась у них на хранении, оказывается полу-пригодной или с техническими недостатками. Это касается, например, Германии, где процентов 40 танков, скажем так, не в том состоянии, в котором мы бы хотели.

Ограниченное количество снарядов, которые они могут нам поставлять, поэтому Шольц объявил о необходимости перевода европейской экономики, особенно с точки зрения боеприпасов на более мощные процессы», – заявил Сунгуровский.

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