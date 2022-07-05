Последнюю пятерку европейских отказников склоняют к признанию Косово

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Пять европейских государств, которые так и не признали независимость самопровозглашенной республики Косово, в последнее время подвергаются беспрецедентному давлению со стороны Брюсселя и Вашингтона.

Как пишет агентство Sputnik, ссылаясь на экспертов, непризнание Косово преподносится им как глобальная проблема и аргумент, используемый Россией.

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Албанские лоббисты и американские конгрессмены, Европарламент, Вашингтон в эти дни сосредоточены только на одном – заставить пять европейских государств (Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр) поддержать независимость Приштины.

Эти страны отказываются признать Косово, поскольку внутри их есть подобные сепаратистские течения, которые могут вылиться в конфликты.

Милован Божинович, бывший посол в Германии, и Зоран Миливоевич, внешнеполитический обозреватель и бывший дипломат, сходятся во мнении, что давление на эти страны будет расти.

«Речь идет о том, что с началом конфликта в Украине времена изменились, изменилась и политическая логика, то есть мышление. Все пытаются, в том числе и Европа, показать какую-то силу, и если ведущие страны ЕС признали Косово, то просят и других членов сделать то же самое. Принципиально ничего не изменилось, меняется только давление, потому что самостоятельного пути для государств здесь больше нет», — пояснил Божинович.

С другой стороны, отмечает эксперт, давление на эти страны фактически является давлением на Сербию, чтобы склонить ее присоединиться к санкциям против России. В противном случае конкретных способов заставить эти страны признать Косово по сути нет.

По его мнению, пришло время разоблачать политику насилия и давления и что все это должно вылиться в новую непростую политику для Сербии.

«Для нас было бы немаловажным, если бы страны, не признавшие Косово, остались бы при своей позиции и сейчас. Или хотя бы часть из них», — отметил экс-посол.

Божинович считает, что этим странам также могут дать какие-то гарантии, что их сепаратистские территории или районы не пойдут по пути Косово.

Зоран Миливоевич выразил мнение, что с точки зрения международного права и вопроса о статусе Косово и Метохии не может быть ничего нового в качестве причины для признания Косово этими пятью странами.

«У них не может быть никаких новых аргументов, по которым кто-либо мог бы призвать их изменить свою позицию. Поэтому, когда речь идет о Западе, единственное объяснение может быть в соответствии с его новой стратегией и необходимостью решения косовского вопроса, чтобы Россия не использовала те аргументы в отношении Украины», — говорит Миливоевич.

По его словам, самое главное для них — сохранить западное единство с призывом к объединению западных интересов с глобальным смыслом и глобальной целью.

«Что можно использовать в качестве аргументов по отдельности против этих пятерых, так это их международное положение, например, когда речь идет о Греции, у которой есть долги, проблема с Турцией и Кипром. Что касается Румынии, то там Америка может оказывать давление, так как эта страна на 100 процентов включена в американскую историю в отношении газа и так далее. Беспокоила американцев и Испания, которая, как было объявлено, получит помощь из Вашингтона. Так что здесь очевидное чистое политическое давление и ничего более», — заключил дипломат.