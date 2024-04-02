Посол Украины недоволен: Запад не хочет принуждать Бразилию выступить против РФ

Анатолий Лапин.  
02.04.2024 14:16
  (Мск) , Киев
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Бразилия, Дзен, Россия, Украина


Западу больше нравится вести бизнес в Бразилии, а не уговаривать ее примкнуть к антироссийским санкциям.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Украины в Бразилии, скандальный дипломат Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу больше нравится вести бизнес в Бразилии, а не уговаривать ее примкнуть к антироссийским...

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«Никто не пытается убедить Бразилию по-настоящему сменить нынешний курс. У меня такое впечатление, что наши западные друзья, партнеры просто-напросто с этим смирились, пытаются использовать те позитивные вещи, которые они видят, экономика тут растет. Любой мой коллега, посол, с которыми я общаюсь из западных государств, он с воодушевлением рассказывает: «Ты понимаешь, тут столько возможностей, наш бизнес сюда сейчас выходит», – сказал посол.

«То есть, если совсем коротко, то никто не хочет ставить нашим бразильским партнерам неудобные вопросы, а тем более по-настоящему убеждать правительство этой важной, самой большой страны на континенте, одного из самых больших акторов глобального Юга изменить эту позицию, которую мы все видели, и которая нас не может устраивать», – заявил Мельник.

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