Постсоветская Украина прекращает свое существование

14.05.2019, Киев, Максим Карпенко

За годы независимости, провозглашенной в 1991 году, Украина опустилась ниже африканских государств.

Об этом в своем блоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, даже сравнение с прошедшей через геноцид Руандой выглядит сегодня нелепым.

«Украина – это одна большая проблема в Восточной Европе. Пока мы из этого статуса не выйдем, то эта попытка самокопания в проблемах XVII века, в церковных расколах, в церковных кризисах, какая религия истинная, оно ничем, кроме руандизации, и то, пардон, Руанда сегодня – это пример того, как можно реформироваться за 20 с лишним лет. После геноцида в Руанде в 94-м году она очень серьезно рванула вперед и сегодня превращается в серьезный хаб в центре Африки. Там еще ого-го, какие реформы были проведены. Потому не надо Руанду оскорблять», – сказал политолог.

Он полагает, что более точным для украинских реалий будет сравнение с Сомали.

«Сомализация страны в Восточной Европе, вот что происходит, вот от чего нужно избавляться любой ценой. Лучше осуществлять реформы, как Руанда, а лучше как Турция, как Польша, чем продолжать делать видимость. Потому что время видимости закончено и наш жизненный цикл второй Украинской республики в таком формате подошел к своему естественному концу. Пора заканчивать представление», – заявил Романенко.