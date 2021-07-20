Позавидуют шейхи. Опубликованы шокирующие кадры из особняка ставропольского ГИБДДешника

20.07.2021, Москва, Елена Острякова

Кадры пошлейшей роскоши обстановки дома начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото сделаны во время обыска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым – более 35 сотрудников», – сообщил депутат.

«Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п. По сути, на Ставрополье – действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов – до торговли песком», – добавил Хинштейн.