20.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Коррупция, Политика, Россия
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Позавидуют шейхи. Опубликованы шокирующие кадры из особняка ставропольского ГИБДДешника

Кадры пошлейшей роскоши обстановки дома начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова...

Кадры пошлейшей роскоши обстановки дома начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото сделаны во время обыска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым – более 35 сотрудников», – сообщил депутат.

«Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п. По сути, на Ставрополье – действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов – до торговли песком», – добавил Хинштейн.





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