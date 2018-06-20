20.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Правительство России искусственно занижает курс доллара

Курс доллара в России искусственно занижается правительством, которое закупает валюты на все дополнительные поступления от продажи нефти и газа. Если бы не это, доллар бы стоил не 63,5, а 50 рублей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации РФ заявил министр финансов Антон Силуанов.

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Если бы не было бюджетного правила, то доллар стоил бы сейчас 50 рублей, заявил Антон Силуанов.

«Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям. Основная задача даже не столько сформировать запасы, что тоже очень важно, сколько обеспечить предсказуемость в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний» – сказал Силуанов.

Согласно бюджетному правилу, Минфин направляет все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше 40 долларов за баррель, на закупку валюты, которую затем зачисляет в Фонд национального благосостояния.