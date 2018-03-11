11.03.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Правосеки ворвались на сессию горсовета, заставив депутатов отказать канонической Церкви в строительстве храма

Под давлением «Правого сектора», ворвавшегося на заседание сессии горсовета г. Бар Винницкой области, депутаты приняли решение отказать УПЦ (МП) в выделении участка под строительство храма. При этом неонацисты заставили народных избранников отписать землю непризнанному «Киевскому патриархату».

Своё присутствие в сессионном зале «активисты» пояснили тем, что, по их «проверенной информации» сессию якобы «должны были посетить неизвестные лица, которые имели целью не допустить предоставления жителям Бара земли для церкви». О том, кому в современной Украине кроме наци позволено подобным образом «посещать» сессии органов местной власти, разумеется, не уточнялось

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«Кроме того, на повестке дня стоял вопрос предоставления земли московским попам под уже четвертую их церковь в городе», – открыли и главную причину своего «беспокойства о безопасности депутатов» правосеки.

«Националисты убедили пленарное заседание вместо церкви оккупанта поддержать УПЦ Киевского Патриархата”, – отчитались они на своём официальном сайте, признав, что «власть испугалась многочисленной группы националистов и пыталась привести аргументы, почему активисты не могут присутствовать в зале».

Однако «под острыми взглядами правосекторовцев депутаты сделали все, что от них требуется: первое – отменили вопрос о предоставлении земли московским попам, второе – выделение земли для строительства церкви УПЦ КП». Более того, «местные депутаты сразу приняли проект о застройке», – сообщают неприкосновенные «герои».

Проговорились они и о том, что в одном из самых густонаселённых районов центральной Украины за четверть столетия её существования у жителей так и не возникло желания иметь приходы самозваного «патриархата». И только на пятом году действующего режима, благодаря насилию его опричников «в районе начато создание структуры Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата».

Пока что неизвестна реакция на данное достижение в области свободы совести наблюдателей ОБСЕ и ООН, которые в последнее время довольно активно мониторят религиозную ситуацию на Украине.