Праздник по-украински: в Ровенской области молодоженам кинули под ноги гранату

03.01.2019

В Ровенской области, в селе Ракитное, нетрезвый молодой человек бросил под ноги гранату молодоженам, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

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“Полицейские выяснили, что второго января около 20 часов на улице Пролетарская в поселке Ракитное к парню и девушке подошел нетрезвый молодой человек и начал конфликтовать. Впоследствии он достал из кармана куртки гранату, которую бросил под ноги паре”, – говорится в сообщении.

Граната не взорвалась. Напуганная девушка сразу позвонила на 102. Услышав это, злоумышленник поднял опасный предмет и ушел. Его задержали на соседней улице вблизи места проживания.

Полиция обнаружила в кармане куртки 20-летнего парня и изъяла корпус ручной осколочной гранаты “Ф-1” и отделенный пыл к ней, которые направлены для проведения экспертизы.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи готовят материалы для сообщения ему о подозрении в совершении хулиганства по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.