Предатель в Крыму отслеживал полёты авиации в интересах Украины
Житель Симферополя Станислав Стеценко, который совершил государственную измену и начал шпионаж в интересах украинских спецслужб, отправился в колонию строгого режима на 12 лет.
Соответствующий приговор сегодня вступил в силу, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
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В прошлом году мужчина с использованием спецоборудования получал информацию о полетах российской военной авиации над Крымом.
«Полученные сведения пересылались им представителям украинской разведки по защищенному мессенджеру. За выполнение заданий Стеценко С.П. получил в общей сложности 1300 долларов США», – говорится в сообщении ФСБ.
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