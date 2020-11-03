Преследование российских журналистов за границей хотят приравнять к уголовному преступлению

03.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Права российских журналистов ущемляются по всему миру – их деятельность ограничивают, ломают оборудование, самих работников СМИ арестовывают, избивают и депортируют.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже за последние четыре года, к сожалению, происходят сгруппированные случаи: ограничения просмотра, избиения, нападения радикалов, ранения, повреждения съёмочного оборудования, аресты, задержания, депортация.

Ни одна страна в мире, ни одни журналисты не сталкивались с таким количеством нарушений своих прав и запретов на профессиональную деятельность, как журналисты Российской Федерации», – сказал Малькевич.

В свою очередь исполнительный директор МИА «Россия сегодня», член СПЧ и бывший политзаключенный киевского режима Кирилл Вышинский подчеркнул, что сегодня за границей к российским журналистам относятся как к преступникам.

«Понятно, что раньше российский журналист был персоной, на которую смотрели настороженно и с определённой долей уважения, и это было вызвано этой самой настороженностью с пониманием, что у них за спиной огромная страна с огромным ресурсом. Но сегодня к российскому журналисту относятся как к потенциальному преступнику», – отметил Вышинский.

Также он призвал российский парламент принять закон, приравнивающий преследование журналистов за границей к уголовному преступлению.

«Необходимо менять российское законодательство, необходимо приравнивать преследования журналистов за рубежом к уголовному преступлению и заводить уголовные дела.

Как бы это ни казалось «угрозами из-за бугра» без каких-либо последствий, тем не менее, поверьте, когда прибалтийские судьи, занимавшиеся в том числе и делами, связанными с нашей прессой и с правами наших соотечественников. Когда они узнавали о том, что Следственный комитет РФ возбуждал в отношении к ним уголовные дела, то они обращались и требовали для себя дипломатического иммунитета.

Потому что осознавали, что международное право – это вещь серьёзная. Такая неприятная история, как например, подача в международный розыск, сегодня, может быть, им кажется эфемерной угрозой, а завтра, как говорится, кто его знает», – заключил Вышинский.