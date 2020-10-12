12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Киев, Политика, Польша, Украина
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Президент Польши отказался почтить жертв польского «голодомора»


Президент Польши Анджей Дуда в ходе официального визита в Киев посетил памятник жертвам «голодомора», как в Киеве именуют голодные события 1932-1933 годов.

Об этом сообщили на официальном сайте канцелярии польского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе мероприятия Анджей Дуда установил возле памятника корзину с колосками пшеницы, встал на колено и перекрестился. После этого президент Польши зажёг свечу у аллеи «героев Небесной сотни».

Произошедшее в своём Telegram-канале прокомментировал политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что в 1930-е года в Польше, в том числе и на территории ныне принадлежащей Украине Галичине, также был страшный голод, однако никаких памятников не стоит.


«Президент Польши сегодня преклонил колено перед киевским памятником жертвам голода 1930-х в УССР. А есть ли в Польше памятники жертвам голода в польской Галичине в те же 1930-е? А почему?» – написал Корнилов.

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