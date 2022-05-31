Придется мерзнуть: Минэнерго сообщило плохие новости для украинцев

В будущем отопительном сезоне украинцам придется экономить газ и уменьшать температуру в своих домах.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеркаль, это связано с повышением цен на газ во всем мире.

«У нас значительно уменьшилось сейчас количество газа, которое используют и граждане, и бизнес, поэтому есть возможность пройти этот отопительный сезон за счет нашей собственной добычи. Если будет необходимость, то бизнес сможет покупать это самостоятельно. Действительно, сейчас цены очень высокие на международных рынках на газ и нет тенденции к снижению этой цены. Эта сырьевая кривая идет вверх, повышаются цены как на топливо, так и на энергоносители, на продовольствие.

То есть, я думаю, что в этом году мы будем вынуждены экономить, уменьшать температуру в домах и проходить эту зиму так, как ее проживают европейцы – не с температурой плюс 22 в домах, а температуру должны снизить до 19, максимум 20 градусов, как живут все европейцы, и немного поэкономить. Я думаю, нужно к этому сознательно подходить и понимать, что мы живем во времена не только войны, но и высоких цен на энергоносители», – заявила Зеркаль.