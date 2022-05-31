Придется мерзнуть: Минэнерго сообщило плохие новости для украинцев

31.05.2022  17:16 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров:
 
Газ, Дзен, ЖКХ, Украина, Энергетика
Новости Украины

В будущем отопительном сезоне украинцам придется экономить газ и уменьшать температуру в своих домах.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В будущем отопительном сезоне украинцам придется экономить газ и уменьшать температуру в своих домах....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Зеркаль, это связано с повышением цен на газ во всем мире.

«У нас значительно уменьшилось сейчас количество газа, которое используют и граждане, и бизнес, поэтому есть возможность пройти этот отопительный сезон за счет нашей собственной добычи. Если будет необходимость, то бизнес сможет покупать это самостоятельно. Действительно, сейчас цены очень высокие на международных рынках на газ и нет тенденции к снижению этой цены. Эта сырьевая кривая идет вверх, повышаются цены как на топливо, так и на энергоносители, на продовольствие.

То есть, я думаю, что в этом году мы будем вынуждены экономить, уменьшать температуру в домах и проходить эту зиму так, как ее проживают европейцы – не с температурой плюс 22 в домах, а температуру должны снизить до 19, максимум 20 градусов, как живут все европейцы, и немного поэкономить. Я думаю, нужно к этому сознательно подходить и понимать, что мы живем во времена не только войны, но и высоких цен на энергоносители», – заявила Зеркаль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть