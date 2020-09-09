Пригожин призвал оппозицию «не делить шкуру неубитого медведя» из-за выхода Навального из комы

09.09.2020, Моксва, Иван Добровольский

В понедельник медицинские работники берлинской клиники «Шарите» заявили, что представитель российской несистемной оппозиции Алексей Навальный вышел из комы. Это означает, что уже к концу текущего года он может продолжить работу в своих структурах.

Издание «Накануне» отправило запрос в пресс-центр компании «Конкорд», которая принадлежит петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Журналисты попросили дать оценку ситуации в «Фонде борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) и его перспективы в случае возвращения её основателя, ведь сегодня в данной НКО можно наблюдать передел власти.

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Пригожин призвал не делить шкуру неубитого медведя. Кроме того, как сообщает пресс-служба «Конкорда», бизнесмен указал на возможную причастность пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш и Марии Певчих к покушению на Навального:

«Товарищи оппозиционеры, не делите шкуру неубитого медведя, вот Навальный вернётся и даст вам по жопе. А затем устроит «чистку рядов партии» и заглянет в глаза Кире Ярмыш и Марии Певчих с вопросом: «Какого хрена вы меня отравили?».

Важно подчеркнуть, что о возможной причастности Певчих к отравлению Навального писало издание «Правда.ру». Согласно данным источника, близкого к Навальному и ФБК, у блогера за месяц до ЧП обострились взаимоотношения с союзниками и главными спонсорами в Великобритании.

В июле Навальный неоднократно разговаривал по телефону с бывшим топ-менеджером «Альфа-Групп» Владимиром Ашурковым. По мнению источника, эти разговоры трудно было назвать приятными. Последний требовал от блогера вернуть все активы, стоимость которых оценивается в 50 миллионов рублей, и передать кому-то ФБК.

Позже конфликт удалось разрешить, для помощи в новом расследовании Навального Ашурков отправил в российскую столицу Марию Певчих, с которой блогер был давно знаком. Она практически не отходила от создателя ФБК во время поездки в Сибирь и заметала следы, которые могли бы доказать факт её присутствия в Томске. Именно там и был отравлен Алексей Навальный.

Источник предполагает, что Певчих могла добавить ядовитое вещество в бутылку с питьевой водой во время одной из нескольких ночей, которые провела с ним в гостиничном номере. Позже эту бутылку передали немецким экспертам для обнаружения токсина.

Напомним, ранее петербургский предприниматель Пригожин дважды переводил средства на счета «Шарите» для лечения Навального.