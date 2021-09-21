«Пример для всего мира». Иностранные наблюдатели дали оценку выборам в Госдуму

21.09.2021 11:11 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Прошедшие выборы в Государственную думу РФ были хорошо организованными, прозрачными и демократичными.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили иностранные эксперты, подборку мнений которых приводит «Комсомольская правда».

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«Россия – не государство-изгой, как это показывают в немецких СМИ. Правда в том, что выборы прозрачны и хорошо организованы», – говорит депутат немецкого бундестага Ярослав Поляк.

«По моей оценке, все работает прозрачно и хорошо организовано. Мне очень любопытно посмотреть, какой будет результат», – в свою очередь заметила кандидат в депутаты немецкого парламента, международный эксперт Елена Фритц.

В свою очередь общественный деятель, специалист центра World Heritage Volunteers Initiative UNESCO Хосе Мари Витанцо Франсиско сообщил, что не смог приехать на выборы, поскольку получил положительный тест на COVID.

«Меня нет в России, но я вижу много нового в процессе голосования со стороны России на парламентских выборах, несмотря на пандемию, которые, как оказалось, открывает новые возможности. Электронное голосование является одним из ключевых решений для изменения процесса выборов, особенно во время пандемии», – подчеркивает Франсиско.

А индийский политолог Ашок Анандараж убежден, что российские выборы станут примером для планеты.

«Я стал свидетелем, как люди не только внутри страны, но и россияне во всем мире отдали свой голос на избирательных участках, и это стало большим примером для всего мира. Я вижу очень прозрачный и лучший электоральный процесс, который станет отличным примером для других стран», – сказал , – Анандараж.

Также иностранцев впечатлило, что что штаб наблюдателей за выборами в Москве возглавлял редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Это вроде как во Франции режим Макрона поручил [интеллектуалу и критику современного капитализма] Алену Соралю наблюдение за выборами. Пусть после этого французская пресса скажет, что демократии в России не существует», – проводит параллели французский политолог Эмануэль Леруа.