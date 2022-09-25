Привет от Жукова: Главное кубло ВСУ по Югу Украины разгромлено

Новости Украины

6 утра, 25 сентября. Центр Одессы будят врезающиеся в ухо звуки прилетов и канонада. Три взрыва подряд. Сначала паблики заполняет уже привычное «бахи, бахи… прилет… еще прилет». Затем кто-то кидается к вылетевшим стеклам, а кто-то к перекосившимся дверям, но счастливцы, живущие в дальних от места прилета многоэтажках, уже выкладывают видео, а очевидцы сообщают в дворовых чатах «Штабу хана» — речь идет о главном штабе Южного оперативного командования «Юг».

Однако в эфир, как всегда не проспавшись после вчерашнего, выходит спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, и сообщает, что «за публикацию в соцсетях информации о местонахождении Вооруженных сил Украины следует уголовная ответственность от пяти до восьми лет за решеткой».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Таким образом весь город знает, что в главный штаб укро-оккупантов три раза прилетела «Герань-2»; уже и народ в домовые и школьные чаты пишет об остановленном в районе взрывов движении транспорта, заградительных лентах и падающих на голову карнизах, здание генштаба при этом горит и воняет, сирены пожарных гудят… Только людям об этом писать нельзя — в очередной раз пригрозили! — а само оперативное командование «Юг» рапортует следующее:

«Одесса вновь атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет».

«Что касается повреждений, то, по, нашим предварительным данным, жилые дома, постройки вокруг эпицентра взрыва пострадали незначительно», — на всякий случай вписывается мэр Труханов.

Хотя и очевидцы, и гуляющее по Сети видео ясно дают понять — попадание в генштаб не просто произошло, но и очень напоминало «по картинке» весенний прилет в Николаевскую ОГА, когда Кима не было в кабинете, потому что он «пил кофе». Только «Герань-2» не так коварна, как ракета, поэтому разрушения у мирняка вокруг — минимальны.

Итак, еще раз: прилеты в штаб происходят с 06.00 до 06.15. Сразу после этого Братчук сообщает о прилете в админздание, но сулит подробности позже. Однако по состоянию на 18 часов вечера, обещанных Братчуком уточнений не следует. Зато сколько было «допысов» о победах на «Южном фронте»!.. Ха-ха, лишенном главного своего кубла в виде штаба округа!..

Но оккупанты сами об этом знают. А также знают, что еще недавно на здании Южного оперативного командования висела мемориальная доска Маршалу Победы Жукову, которую они выкорчевали. К себе он наверняка забрал округ. Которым и командовал… Нет, ну они же всерьез воюют с памятниками. Вот Георгий Константинович тоже всерьез. Так будем считать.