Прижало: На белорусское ТВ позвали Азарова, которому не давали выступить в Минске

28.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские националисты так же, как и украинские, работают не на интересы своих стран, а на Польшу и Литву.

Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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(Примечательно, что накануне бывший сотрудник украинского МИДа Андрей Мишин сообщал, что еще недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко дважды отказал Азарову в праве провести пресс-конференцию в Минске, не желая ссориться с официальным Киевом. Для Азарова пресс-конференция в Белоруссии была важна, поскольку туда, в отличие от Москвы, были готовы приехать съемочные группы украинских телеканалов).

«Наши и ваши националисты одинаковы. Я вкладываю в понятие национализм защиту национальных интересов. И наши, и ваши националисты защищают национальные интересы не Украины и Белоруссии, а Польши и Литвы. Кого угодно, только не своей страны», – сказал теперь Азаров в эфире белорусского ТВ.

Он считает, что белорусские власти должны сейчас больше рассказывать через СМИ о том, до чего довели Украину майданы.

«Вам сейчас надо показывать примеры Украины. Не только мое интервью. Вы можете давать статистические материалы, рассказы очевидцев, чтобы люди почувствовали. Я понимаю, что у вас очень много обманутых, точно так же, как и у нас. Что им не говори, они в ответ: ну, в Европе же лучше живут, чем мы», – сказал Азаров.