Признанные иноагентами тг-каналы начали исправляться

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Из редакции признанного иноагентом тг-канала «Бриф» уволились главный редактор Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. Об этом сообщил сам «Бриф», перелает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях. Отдельно отметим, ни у кого из вышеперечисленных лиц изначально не было доступа к функциям администратора канала BRIEF и BRIEF Важное. Объединенная редакция самораспускается», – говорится в сообщении.

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При этом новые публикации на тг-канале продолжают появляться в прежнем ритме с плашкой иноагента.

Корреспондент RT Константин Придыбайло счел это сообщение признанием своего иноагентства.

«Оказалось, что все эти хорошие люди не имели прямого доступа к каналам, а глобально, значит, не знали, на кого работают в итоге. То есть, ноги могут расти из любой точки земного шара и через прокладки и людей, типа Кати Винокуровой и прочих, чтобы прикрыться. Мол, вот, у нас тут старая журналистская гвардия, а не какие-то релоканты и конченые мудаки-иноагенты. И вообще мы в России», – написал Придыбайло в своем тг-канле.

Его коллега Марат Баширов обратил внимание на смену редакционной политики «Брифа» и другого иноагента «Незыгаря». На каналах стали появляться сообщения, «которые ещё неделю назад были невозможны». Он предполагает, что изменение статуса этих двух СМИ не позволило сильной элитной группе в России оказывать оппозиционное медиа-влияние.

«Умные люди рассказали ситуацию про Бриф и Незыгарь, признанных иноагентами. Как я предполагал – это обезоруживание. Есть ли связь с недавним обменом «8 на 16», выступлением Дерипаски, курской КТО, законом о блогерах 10-ти тысячниках, блокадой YouTube? Есть. Выскажу осторожное предположение, что это решение системное, и на следующей неделе будет продолжено пополнение списка именно за счет Тканалов», – написал Баширов. .