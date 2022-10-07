«Проблему захода ВСУ в тылы решит минирование между укрепрайонами» – военный эксперт

Новости Украины

Российской армии необходимо укрепить линию обороны и держаться до конца ноября, изматывая и обескровливая противника, дожидаясь прибытия мобилизационного резерва для дальнейшего контрудара.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактическое ядерное оружие нам применять не нужно по одной простой причине. Взяли мы боеприпасы для 152мм гаубицы, снаряды, ударили по какому-то району, нанесли достаточное поражение единовременное ВСУ, двинулись в наступление. А дальше мы должны пройти через эту территорию, которую сами же и заразили радиацией, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А как дальше там людям жить, а как дальше сельскому хозяйству заниматься и так далее. Поэтому применение тактического ядерного оружия, на мой взгляд, нецелесообразно в военном отношении. Что целесообразно? Целесообразна та кампания, которая у нас сейчас проводится в стране. Я считаю это очень мудрое решение в отношении частичной мобилизации. Качество этой мобилизации, качество подготовки тех людей, которых собираются отправлять на линию СВО – это отдельный вопрос. О нем надо очень серьезно говорить. Принципиальный вопрос, о котором стоило бы говорить – это сейчас максимально, насколько возможно продвижение украинских войск до холодов. Есть такая у нас возможность. В процессе сдерживания мы должны измотать противника, обескровить и фактически погасить наступательный порыв, наступательный дух, которые сейчас еще пока свойственны украинской армии. Измотав, таким образом, противника в оборонительных боях, мы за это время имеем возможность подтянуть резервы. Что греха таить, это понятная информация, где-то на призыв вот этих 300тыс. (200 тыс. уже призвали, по словам министра обороны, еще 100 тыс. надо призывать). В целом на призыв такой большой массы людей уходит где-то около месяца. Подготовка их также занимает 3-4 недели в зависимости от уровня индивидуального владения оружия, какая была специальность, был ли боевой опыт. То есть мы можем говорить, что в конце ноября – начале декабря войска пойдут, резервы пойдут достаточно серьезные на Украину, и у нас появляется возможность переходить с чисто оборонительной операции к наступательной операции. Но надо это время выдержать. Все-таки, где-то полтора месяца надо держаться. Поэтому нужно выбрать линию, линию обороны я имею в виду, создать, соответственно, одну полосу, если требуется – вторую полосу, и держаться до последнего, не пропуская украинские войска», – заявил Кнутов.

Он подчеркнул, что проблема обхода противником русских войск с тыла может легко решиться минированием проселочных дорог между укрепрайонами.

«Где-то по 10-12 человек перемещаются (мобильная группа ВСУ – ред.), наткнулись на наш укрепрайон. Первое что они делают – это отступают, они не ввязываются в бой. Они ищут рядом дороги проселочные, грунтовые дороги и, соответственно, таким образом, обходят. У меня сразу возникает вопрос. Почему мы эти дороги не минируем? Мы даем противнику обойти, зайти с тыла, а дальше мы ставим вопрос: «Ой у нас в тылу противник, нам надо отступать». Таким образом, это наступление идет, так они брали Харьковскую область, собственно говоря, и начинали операцию в Херсонской области. Вот вопрос минирования мог бы многие проблемы решить. Минирование между этими укрепрайонами, которые у нас созданы, потому что у нас нет там сплошной линии обороны в силу того, что у нас действительно концентрация войск маленькая, мы знаем это, 150-200 тыс, а Украина – 1млн. и 215 тыс – это регулярная армия», – объяснил военный эксперт.