Продажа украинской земли приведет к исчезновению сел и появлению трущоб в городах

02.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Открытие рынка земли по той модели, которая принята на Украине, может привести к сосредоточению земли в руках немногих крупных владельцев и уничтожит села, откуда будут уезжать люди.

Об этом в беседе на канале Politeka Online заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основной изъян этой модели – то, что она может привести к латифундизации украинской земли, когда земля будет сконцентрирована в одних руках, точно так же, как в руках олигархического класса сосредоточен промышленный потенциал. К чему это привело, мы знаем – постепенно из индустриального-аграрной страны мы превращаемся в сугубо аграрную, теряя свой промышленный потенциал.

Точно так же латифундизация может привести к целому ряду последствий. Я не говорю про монокультуры, как мы это видим на примере Аргентины. Хотя бы – несколько миллионов лишних людей. Латифундистам не нужна социальная сфера украинского села, и в этих условиях украинское село как явление просто исчезнет. Не будет ни села, ни «садка вишневого возле хаты», садок вырубят. Будет несколько миллионов лишних людей, как в Бразилии, где фавелы… это люди, у которых нет работы нет будущего и перспектив», – сказал эксперт.

По его мнению, перераспределение земель может начаться с «отжима» земли у фермеров крупными владельцами.

«Я думаю, что сначала могут попасть под раздачу мелкие фермеры, у которых 100-200 гектаров земли. Мы видим, как вот эти полулегальные армии бывших АТОшников, добробатов участвуют в «битве за урожай». Точно так же они могут быть брошены на то, чтобы принудить людей, если у аграрного олигарха есть большое желание заполучить это – «вижу цель, не вижу препятствий», – резюмировал эксперт.