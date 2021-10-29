Проиграв битву за газ, Украина падёт в драке за хлеб – эксперт

29.10.2021 20:30 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Химические заводы Украины пока производят удобрения, поскольку заранее закупили газ, пока тот был дешевый, однако они скоро начнут останавливаться, как это уже происходит в Европе и Китае, и Украина останется без удобрений и перестанет быть великой аграрной державой.

Об этом в эфире канала Федерации работодателей Украины председатель Совета ФРУ Дмитрий Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня химические заводы работают. Они декларируют, что они планируют работать и в ноябре, и в декабре. Насколько я понимаю, многие предприятия почувствовали эти риски, и кто-то закупился в августе, кто-то в сентябре – по той цене, которая была на грани. А если остановятся химические предприятия? Сегодня мы декларируем, что мы – великая аграрная держава. Мы великая аграрная держава потому – что мы внедряем новые технологии, мы используем удобрения, и потому у нас хороший урожай. А если остановятся те предприятия, которые дают удобрения? В мире легко прогнозируется дефицит удобрений. Останавливаются европейские гиганты химпроизводства. Идёт мировая борьба за газ. Пока Китай побеждает в этой борьбе у Европы, Китай берёт удобрения дороже. Но там тоже останавливаются химические предприятия. Легко спрогнозировать, что сегодня идёт борьба за газ, за удобрения будет борьба идти через 4-5 месяцев, а через полгода или 8 месяцев будет идти борьба за пшеницу или хлеб. При таком дефиците удобрений, когда останавливается производство, шансы на то, что урожай будет меньше, очень легко просчитать», – заключил Дмитрий Олейник.