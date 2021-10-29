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29.10.2021 20:30 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Газ, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса
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Проиграв битву за газ, Украина падёт в драке за хлеб – эксперт

Новости УкраиныХимические заводы Украины пока производят удобрения, поскольку заранее закупили газ, пока тот был дешевый,...

Химические заводы Украины пока производят удобрения, поскольку заранее закупили газ, пока тот был дешевый, однако они скоро начнут останавливаться, как это уже происходит в Европе и Китае, и Украина останется без удобрений и перестанет быть великой аграрной державой.

Об этом в эфире канала Федерации работодателей Украины председатель Совета ФРУ Дмитрий Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня химические заводы работают. Они декларируют, что они планируют работать и в ноябре, и в декабре. Насколько я понимаю, многие предприятия почувствовали эти риски, и кто-то закупился в августе, кто-то в сентябре – по той цене, которая была на грани.

А если остановятся химические предприятия? Сегодня мы декларируем, что мы – великая аграрная держава. Мы великая аграрная держава потому – что мы внедряем новые технологии, мы используем удобрения, и потому у нас хороший урожай. А если остановятся те предприятия, которые дают удобрения?

В мире легко прогнозируется дефицит удобрений. Останавливаются европейские гиганты химпроизводства. Идёт мировая борьба за газ. Пока Китай побеждает в этой борьбе у Европы, Китай берёт удобрения дороже.

Но там тоже останавливаются химические предприятия. Легко спрогнозировать, что сегодня идёт борьба за газ, за удобрения будет борьба идти через 4-5 месяцев, а через полгода или 8 месяцев будет идти борьба за пшеницу или хлеб. При таком дефиците удобрений, когда останавливается производство, шансы на то, что урожай будет меньше, очень легко просчитать», – заключил Дмитрий Олейник.

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