Производитель украинских РЛС остановил работу и сорвал оборонзаказ – нечем платить сотрудникам

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Новости Украины

Запорожский завод «Искра», выпускающий радиолокационные станции разных типов, средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, приостановил работу из-за конфликта с Минобороны.

Об этом сообщает профильное издание defence, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что главный заказчик предприятия, Министерство обороны Украины, отказалось от всех заказов для ВСУ, оставив предприятие без работы. Конструкторские разработки также остановлены. В министерстве заявляют, что заводу выплачено 51 млн. гривен в рамках двух из четырех заключенных с ним контрактов, но завод не выполнил заказы.

«Только в декабре 2021 года Минобороны провело авансирование работ государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 2,5 млрд грн. Вместе с тем, в августе–октябре 2021 года по одному из контрактов предприятие в очередной раз не выполнило обязательство вовремя, в результате чего возникла дебиторская задолженность в размере более 58 млн грн. В соответствии с действующим законодательством, при таких условиях Минобороны не может производить дальнейшее авансирование работ», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В нем также сказано, что контракты с заводом будут профинансированы после выполнения предприятием обязательств.

На самом предприятии опровергают это заявление и утверждают, что именно Минобороны отказалось от всех заказов.

«Из-за этого отказа состоялась отмена Государственного оборонного заказа, в том числе, на два очень весомых изделия, которые создавались в интересах Вооруженных сил Украины. При этом прекращаются и опытно-конструкторские работы, а руководитель предприятия был вынужден остановить работу предприятия», – пояснил источник на предприятии который не назвал себя.

Предприятие судится с Минобороны, суть претензий заключается в том, что заказы выполнялись медленно из-за карантинных ограничений и высокого процента заболеваемости коронавирусом среди работников. Работники предприятия уже второй месяц не получают зарплаты.