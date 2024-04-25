Русский прорыв у Очеретино расширяется. Оборона ВСУ посыпалась

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После прорыва российских войск в Очеретино, являвшегося крупным, стоящим на возвышенности узлом обороны ВСУ на северо-западе от Авдеевки, ВС РФ продолжает развивать успех. В украинских пабликах царят унылые настроения.

«ПолитНавигатор» собрал информацию с этого направления, известную на данное время.

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Так, военкор Евгений Лисицын отмечает, что российские подразделения вошли в Очеретино силами двух бригад и резервного полка.

«ВСУ здесь не смогли остановить прорыв даже перебросив 100-ю механизированная бригаду, отдельные батальоны 31-й механизированной бригады из под Бахмута, подразделения 47 бригады и из резерва элитный 425 отдельный штурмовой батальон», – пишет военкор.

Он добавил, что освобождение Очеретино «создаёт угрозу окружения для группировки ВСУ в Торецкой агломерации и даёт возможность российским силам продвинуться в сторону Покровска».

При этом уже вчера появилась информация об освобождении Новобахмутовки на левом фланге, что в утренней сводке подтвердил тг-канал «Рыбарь», созданный военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

«Российские войска после успеха в Очеретино смогли развить успех ещё дальше. Штурмовые группы ВС РФ из 15 мотострелковой бригады и батальона спецназначения «АрБат» вчера вечером взяли под свой контроль населенный пункт Новобахмутовка к югу от Очеретино. По поступающим сведениям, противник практически без боя оставил село, которое стало проблематично удерживать после занятия российскими подразделениям центральной и южной окраин Очеретино. Подтверждением освобождения населенного пункта являются и кадры с российскими бойцами, которые водружают свои флаги на один из домов в Новобахмутовке. Тем не менее в самом селе еще продолжается зачистка», – пишет канал Звинчука.

По словам военкора Юрия Котенка, из Очеретино противник полностью вышел, оставив несколько наблюдательных постов с северной стороны.

«По итогу вчерашних суток наши части смогли не только выбить противника из Соловьевого, но и в нем закрепиться, а еще мы смогли вбить еще более глубокий клин вдоль ЖД полотна по направлению к н.п. Прогресс. По состоянию на полночь полноценно там мы закрепиться не смогли, но противника там тоже нет, – в свою очередь сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка. – Двигаться далее без подтягивания флангов, даже с учетом полуразвалившейся здесь обороны противника опасно».

«Таким образом сегодня можно ожидать еще более сильного нашего нажима на Новокалиново и Керамик и продвижения в районе далее за Семеновку и Бердычи (чтобы фланги прорыва не отставали). Ну и дальнейшего движения по направлению к Прогрессу (как же хорошо и многозначно звучит эта фраза — «движение к Прогрессу»). Держим кулаки за парней, которые еще с ночи пошли на штурм и ждем от них хороших известий», – пишет Подоляка.

Развитием события на этом направлении очень встревожен связанный с ВСУ украинский военно-аналитический паблик проекта DeepState, считающий, что на этом направлении «ящик Пандоры открыт».

«Ситуация вокруг прорыва у Очеретино обнажила ряд проблем. Начиная с некомпетентности некоторых спикеров, подрывающих доверие к военно-политическому руководству заявлениями, что на фоне визуального присутствия врага в центре поселка, выглядят крайне ложными. И это во времена, когда можно позвонить по телефону в бригады или проверить систему ситуационной осведомленности. Заканчивая игнорированием ряда хронических проблем в определенных линейных соединениях сил обороны, которые ставят на ответственные участки фронта. Руководство 115-й ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести. Это не секрет, в соцсетях достаточно новых публикаций с поиском родных»», – подчеркивает DeepState

Украинский тг-канал «Политика Страны» пишет, что сейчас образовавшую брешь пытаются срочно закрыть за счет перебрасывания резервов ВСУ.

«Но даже если это и получится, нет гарантий, что ситуация не повторится на другом участке фронта. Это и есть реальная угроза используемой россиянами тактики «тысячи мелких порезов» – когда они постепенно давят по всей линии фронта, обескровливая украинские силы, а потом, нащупав слабое место (где не подоспели резервы или же подразделение само ушло с позиций, не выдержав напряжение боя) наносят там основной удар. Так было на флангах Авдеевки, что привело к потере города. Так было недавно около Часов Яра, когда россияне смогли быстро подойти к его окраинам. И так сейчас произошло в Очеретино. Главная проблема для ВСУ в данном случае, как признают сами военные, не столько недостаток оружия и боеприпасов (эта проблема, как минимум, частично будет решена после разблокирования американской помощи), сколько истощение войск, а также отсутствие достаточно числа новобранцев, чтоб восполнять потери. И пока не очень понятно сможет ли эта проблема быть решена за счет нового закона об ужесточении мобилизации и как быстро. И сможет ли до того времени ВСУ удержать фронт за счет имеющихся резервов», – говорится в публикации.