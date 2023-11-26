Прощай, европейский сад: разлом НАТО неизбежен – Мартьянов

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В ближайшем будущем Североатлантический альянс неизбежно расколется и скукожится до границ Германии и Франции.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил живущий в США политолог Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Процесс разлома НАТО уже пошёл. В Генштабе России сидят гениальные люди, которые прекрасно понимают, куда это всё идёт. Не забываем, что НАТО уже понесла жесточайшие репутационные потери, осложнённые ещё и ситуацией с Газой и Израилем. И вообще, потерей реального авторитета Запада, который теряется с огромной скоростью», – сказал Мартьянов.

Он подчеркнул, что границы Североатлантического альянса в ближайшем будущем откатятся до Германии.

«И вопрос разделения Европы ещё не снят. Те, которые считают себя садом, уже превратились в помойку. Франция – всё, забудьте о ней, её уже нет и не будет. Германии тоже не будет. Многие люди уже озвучивают, что НАТО реально останется по границе Германии. Товарищ Си и Путин – вот два вершителя судеб мира. Байдена никто всерьёз не воспринимает. А НАТО откатится путём развала, это неизбежно, как бы они ни пытались его сшивать нитками, интересы расходятся. Это всё связано с политической, экономической и культурной динамикой тех стран, которые составляют основу европейского НАТО – Франция, Германия и Италия», – добавил политолог.