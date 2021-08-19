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19.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Дзен, Политика, США, Сюжет дня, Украина
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Прозрение Савченко: «Где США, там война. Пора прощаться с американцами»

Новости УкраиныТак называемая помощь США всегда приносит с собой войну и страдания. Об этом в...

Так называемая помощь США всегда приносит с собой войну и страдания.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявила депутат Верховной рады прошлых созывов, экс-боевик так называемой АТО Надежда Савченко, осужденная в РФ за убийство журналистов и освобожденная по обмену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Савченко, Украине нужно уходить из-под западного влияния, иначе ее ждет судьба Афганистана.

«США – это не тот надежный партнер, который будет вам верным другом, то есть другом, который и в беде, и горе, и в радости, и в богатстве. Нет, США – это колонизатор, который будет вас использовать. Это тот друг или партнер, который всегда будет вас унижать, обижать, обдирать и при этом говорить, что вы должны быть ему благодарны за благо. Если мы еще этого не поняли или кто-то думает, что нам так повезло бесплатно взять деньги, которые предназначались, скажем, для Афганистана, поскольку США вышли из Афганистана, то всю помощь они направят Украине.

Вы поймите одну вещь и проанализируйте в конце концов — всюду, куда США направляет свою помощь, там везде начинается война. Вы очень хотите помощи США, чтобы у нас была вечная война? Я думаю, что нам этого не нужно. Потому, наблюдая опыт Афганистана, Украина должна как можно быстрее, украинская власть, выйти из внешнего управления, в частности Штатов и Европейского союза и внешних партнеров западных, и стать более самостоятельной, защищать свои интересы самой», – завила Савченко.



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