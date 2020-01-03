Пушилин начал 2020 год с рабочих визитов в прифронтовые посёлки

03.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил с рабочим визитом прифронтовой посёлок Тельманово.

Об этом сообщили на официальном сайте Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее, 4 октября 2019 года, во время визита Дениса Пушилина в Тельманово к нему обратилась исполняющая обязанности директора Михайловской школы Тельмановского района Елена Головко с просьбой оказать содействие в ремонте кровли, которая более трёх лет находится в аварийном состоянии.

Сегодня, 3 января 2020 года, глава Республики проинспектировал проделанную работу по восстановлению кровли МОУ «Михайловская школа».

«Вы можете рассчитывать на нас. Будем делать все возможное для учреждений, где учатся наши дети», – сказал глава государства.

«Несколько раз мы подавали заявки, и сдвигов никаких не было. На встрече в Тельманово Глава Республики пообещал, что к Новому году у нас будет новая кровля. И вот мы видим результат обещания.

Сейчас в школе учится 80 детей, наш коллектив – 33 человека», – рассказала Елена Головко.

Также Денис Пушилин поручил руководителю администрации Тельмановского района Александру Спинулу проработать вопрос замены старых окон школы.

Затем глава Республики провел совещание с руководителем района Александром Спинулом, который отчитался о ситуации в Тельмановском районе, отметив, что по поручению главы ДНР для нужд района были выделены две машины спецтехники для вывоза технических и бытовых отходов.

«До этого техника была изношена на 100%. Теперь у нас есть новая, которая позволит работать на долгую перспективу.

Также нам необходимы еще автобусы. Здесь с Денисом Владимировичем у нас есть четкое понимание и его поддержка. Мы запланировали приобрести на коммунальное предприятие несколько автобусов, чтобы решить этот вопрос.

На этот год у нас стоит одна задача – делать жизнь людей лучше. Мы это уже видим, та же школа – это жизнь людей.

Если бы не восстановление кровли, ее пришлось бы консервировать. Выделение техники – это тоже важный момент», – прокомментировал встречу с лидером государства Александр Спинул.