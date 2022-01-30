Пушилин: Украина готовится не защищаться, а готовится к наступлению

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Разведке ДНР известны планы по подготовке Украины не к обороне от «российского вторжения», а к атаке на республики Донбасса.

Об этом заявил глава Донецкой республики Денис Пушилин в интервью телекомпании «Аль-Джазира».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Украина готовится не защищаться, а готовится к наступлению», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пушилин пояснил:

«Западные страны и Киев кричат об агрессии со стороны России. Но больше 120 тысяч украинских военных сконцентрированы в Донбассе, а граница Украины и России — она имеет большую протяженность, а там никого не сконцентрировано. Там Украина не защищается. Получается, Украина специально приглашает Россию напасть? По сути мы видим, что украинская сторона просто готовится напасть на Донбасс —разрешить конфликт силовым путем. Почему мы так думаем? Потому что есть ряд факторов. Первое — количество техники и личного состава, которые сконцентрированы непосредственно у линии соприкосновения с нами. Второе — это наличие иностранных журналистов именно в этот период, когда раздувается истерия в западных СМИ. Именно сейчас там находятся иностранные журналисты. Третье — это подтягивание к линии соприкосновения такого вооружения, которое не использовалось уже давно, имеются в виду «Ураганы» и «Смерчи». В том числе, по нашей информации, «Джавелины» тоже уже находятся на территории Донбасса, подконтрольной Украине. В том числе мы видим, что в Краматорск поступило вооружение из Великобритании. Переброшены 40 спецназовцев, которые проходили обучение у инструкторов из Великобритании — это в районе Авдеевки. Они заточены, судя по их специализации, для проведения диверсионных атак. В простом понимании — это террористические акты, потому что, согласно нашим разведданым, они изучали как раз нахождение в районе Донецка, Горловки, Докучаевска инфраструктурных объектов. Имеется в виду газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач. У нас есть все основания полагать, что эти группы будут непосредственно работать по данным инфраструктурным объектам», – перечислил глава ДНР.

Он заверил, что республики Донбасса «готовы встретить агрессивные действия со стороны Украины».

«На передовой все готово к тому, чтобы Украина не могла просто так зайти», – предупредил Пушилин.

По его словам, Запад имеет все возможности принудить Киев к выполнению мирных соглашений по Донбассу, однако вместо этого подстрекает войну.

«Самый элементарный пример, как можно оказать давление на Украину – это финансовый. Сейчас мы видим, что Украине собираются опять выделить новый транш — 1 млрд 200 млн. Если бы были заинтересованы западные страны, они бы просто заявили: миллиард двести мы вам даем, но после выполнения своей части Минских соглашений. Но этого же никто не делает. То есть, по сути, этот миллиард двести дается Украине на войну, не на урегулирование конфликта дипломатическим путем», – сказал Пушилин.