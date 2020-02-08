08.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Донбасс
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Пушилин возложил цветы к могиле Гиви в годовщину гибели


В третью годовщину гибели Михаила Толстых (Гиви) глава ДНР Денис Пушилин почтил память Героя Республики и возложил цветы к его могиле.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три года назад террористы убили Героя Донецкой Народной Республики Михаила Толстых – легендарного комбата и прирождённого военного тактика. Благодаря Гиви батальон «Сомали» снискал славу одного из лучших штурмовых батальонов республики.

Михаил Толстых мог найти выход из любой ситуации, зарядить уверенностью и отвагой каждого своего бойца, сам являясь примером мужества и чести», – написал глава государства своём Telegram-канале.

Также Денис Пушилин отдал дань памяти погибшим бойцам и возложил цветы к памятнику первого Главы ДНР Александру Захарченко.

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