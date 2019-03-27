Пушков заявил, что Россия не готова воевать с Украиной за Донбасс

27.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Нахождение Донбасса в составе Украины – это ошибка руководителя Советского государства Владимира Ленина, который полагал, что включение в состав УССР русскоязычных регионов позволит бороться с национализмом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крым же, по словам политика, изначально не был украинской территорией, потому и его реинтеграция в состав России – более простая процедура.

«Крым в силу исторического казуса вошел в состав Украины, и он был передан в 54-м году. В 91-м году Крым хотел остаться в составе России, были соответствующие опросы и референдум проведен в 95-м. Крым и в Киеве всегда рассматривали как отрезанный ломоть. Что это полуостров, который стремится к России. И в мире считают, что Крым – это Россия”, – сказал Пушков.

С Донбассом, по его словам, ситуация сложнее, потому что с момента образования Советского Союза он входил в состав Украины.

“Я считаю, что это ошибка Ленина, потому что большевики тогда посчитали, что, если они насытят Украину русскоязычными областями, то это будет принцип Римской империи – разделяй и властвуй. То есть тогда будет ослаблен украинский национализм и будет усилено русское присутствие. Но они не предвидели распада Советского Союза, и когда распался Советский Союз, поставить под такой прямой вопрос международно признанную и нами, кстати, границу Украины – это было уже гораздо сложнее», – сказал политик.

Он также подчеркнул, что сегодня включение Донбасса в состав РФ будет означать постоянную войну между Украиной и Россией.

«Есть политические ограничения. Они состоят в том, что мы никогда не говорили о том, что Донбасс не является частью Украины, мы признаем, что он часть Украины. Во-вторых, вы должны понимать, что такое изъятие Донбасса и присоединение его к России. Это постоянное состояние войны с Украиной, мы должны это понимать.

Кто будет воевать, кто будет гибнуть, готовы ли мы к бесконечной войне, готовы ли мы к гибели наших солдат на этом фронте? Как это скажется на экономическом положении, насколько это нас подорвет с точки зрения нашего внутреннего развития? Это все очень серьезные вопросы. Поэтому мы ищем такую формулу, которая позволит Донбассу вновь обрести мир, но которая не приведет к состоянию постоянной войны между нами и Украиной. Мы в таком развитии событий тоже не заинтересованы», – резюмировал сенатор.