«Пусть мучаются». Эксперт потребовал продолжить пытку Зе-депутатов украинским языком

27.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Поданный депутатом Верховной рады от «Слуги народа» Максом Бужанским и его коллегой, членом фракции ОПЗЖ Олегом Волошиным законопроект, предлагающий разрешить выступление в Раде на русском языке – это имитация защиты прав русскоязычных.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил эксперт «альтернативного правительства» Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Землянского, депутаты, проголосовавшие за дискриминационный закон о среднем образовании, урезающий права русскоязычных, не имеют морального права требовать для себя поблажек.

«Учебные заведения квотируются, телевидение квотируется, а депутатам, видите ли, разрешите выступать на русском языке. Не-не, пусть мучаются со всеми. Пусть Бужанский на украинском выступает. Ну, извините меня, он голосует за закон о среднем образовании, при всем моем уважении к Максу, я его очень люблю и уважаю, но при этом, а теперь давайте, будем выступать на русском языке. Нет, дружок, а давай ты будешь вместе со всеми корячиться и мучиться с украинским языком», – заявил Землянский.

По словам эксперта, украинские националисты во власти пытаются искусственно сделать меньшинством русскоязычное население.

«Объясните мне логику – я не приезжий, я не национальное меньшинство, я родился в городе Киеве и прожил здесь 44 года, плачу налоги и в конечном итоге, начиная с 14-го года, мне рассказывают о том, что я национальное меньшинство, я не имею права говорить на своем родном языке, и это при всем при том, что, заметьте, я не слышал никогда, чтобы русскоязычные отрицали возможность и необходимость использования украинского языка.

А вот украиноговорящие очень часто говорят, что единственным языком должен быть украинский потому, что он государственный, в Украине должен быть один государственный язык. Кто это сказал? Где, на каких скрижалях Моисеевых было написано и в каком году, что в Украине единственным языком будет украинский? Почему?».

Напомним, что Рада приняла новый закон о среднем образовании, который фактически ликвидирует русские школы и сводит до минимума преподавание на русском языке.