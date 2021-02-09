Путин перепугал западных русофобов своим сходством со Сталиным

09.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Нынешняя Россия представляет для Запада такую же угрозу, как и СССР после Великой Отечественной войны, потому что Владимир Путин повторяет политику Иосифа Сталина.

Об этом в ходе пресс-конференции «Украина-НАТО: видение – 2030» заявила экс-президент парламентской Ассамблеи НАТО, экс-министр обороны Литвы, депутат Европарламента Раса Юкнявичене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не стоит забывать, почему было создано НАТО в 1949 году – для того, чтобы не допустить распространения сталинской империи дальше на Запад. И в текущей действительности мы видим очень похожую ситуацию.

Когда мы думаем о «Европе от Лиссабона до Владивостока» и видим, что Россия хочет захватить это пространство, в сталинских традициях используя химическое оружие. И необходимо сдерживать агрессию этой страны и агрессию путинского режима», – сказала она.

Юкнявичене подчеркнула, что после визита Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в РФ Запад должен объединиться для противостояния России.

«И после визита пана Борреля в Москву на прошлой неделе у нас не осталось никаких надежд относительно того, что Путин может измениться. И если мы не предпримем мер, то будет Европа от Лиссабона до Владивостока, с этим режимом. И этот визит пана Борреля означал конец подобным надеждам.

Мы видим, как ухудшается ситуация в этой стране (в России – прим. ред.). И потому мы считаем, что необходимо вводить общую политику, так же, как это было в 1949 году. Мы пытаемся достичь более скоординированной политики», – резюмировала русофобка.