Путин пригласил лидера боснийских сербов на Парад Победы

10.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик по приглашению президента России Владимира Путина намерен посетить Парад Победы 24 июня в Москве.

Об этом сообщило агентство СРНА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Милорад Додик проинформировал посла РФ в БиГ Петра Иванцова о своем намерении принять приглашение Владимира Путина и принять участие в Параде Победы, который состоится 24 июня в Москве.

По словам лидера боснийских сербов, для него большая честь принять участие в историческом параде победителей, который 75 лет назад возглавляли легендарные маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.

Также ожидается, что 24 июня в московском Параде Победы примут участие президент Сербии Александр Вучич и подразделения армии Сербии.