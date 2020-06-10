10.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, День Победы, Политика, Россия
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Путин пригласил лидера боснийских сербов на Парад Победы


Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик по приглашению президента России Владимира Путина намерен посетить Парад Победы 24 июня в Москве.

Об этом сообщило агентство СРНА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милорад Додик проинформировал посла РФ в БиГ Петра Иванцова о своем намерении принять приглашение Владимира Путина и принять участие в Параде Победы, который состоится 24 июня в Москве.

По словам лидера боснийских сербов, для него большая честь принять участие в историческом параде победителей, который 75 лет назад возглавляли легендарные маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.

Также ожидается, что 24 июня в московском Параде Победы примут участие президент Сербии Александр Вучич и подразделения армии Сербии.

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