Путин сделал важное заявление по государственности Украины

18.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Если после выборов на Украине окажется такая же недоговороспособная власть, как и нынешний режим Петра Порошенко, угроза потери украинской государственности только возрастёт.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении того, что сказал Путин в Сингапуре, я бы связал две его фразы. Одну, которую он сказал несколько месяцев назад, что продолжение безответственных действий киевской администрации может поставить под вопрос государственность Украины вообще.

А в Сингапуре он сказал вещь, которая с этим связана, которая имеет большое значение. Я бы советовал всем – и на Украине, и вне Украине внимательно выслушать: «Нынешнее руководство Киева неспособно к политическому решению вопроса». И, если после выборов будет продолжение нынешней власти с другими фигурами, способности от этого не добавится.

То есть, если невозможно политическое решение, тогда существует другое. И я бы предложил вернуться к первой фразе, которую сказал российский президент», – заявил Яков Кедми.