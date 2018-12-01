Путин восстановил хронологию украинской провокации

02.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Конфликт с катерами ВМС Украины возле Керченского пролива – новое звено в цепочке провокаций, которые начал Киев еще весной 2018 года, когда захватил крымский сейнер «Норд» с рыбаками на борту.

Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки», отвечая на вопрос о судьбе моряков ВМСУ, сдавшихся в плен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается возврата кораблей, моряков. Вспомните рыбаков, которых захватили в Азовском море без всяких на то оснований. Договор 2003 года предполагает, что там есть только 5-километровая зона в качестве территориальных вод. Все остальное море является общим, в том числе для хозяйственного использования. Рыбаки не были в 5-километровой зоне. Взяли их, захватили, до сих пор там капитана держат. Без всяких на то оснований. Просто произвол, и дело с концом.

Здесь вот пошли на явную провокацию. Мы же пропускали суда. В том числе и военные. 11 сентября подошел такой же караван украинских военных кораблей. Им дали лоцмана и провели. И все, спокойненько они пошли в Мариуполь, Бердянск. Без всяких проблем. Здесь – вместо того, чтобы сделать то же самое, устроили провокацию.

Хотя даже после того, как они вошли в наше территориальное море, все равно им пограничники сказали: «если вы пойдете в Керчь, встаньте на стоянку, возьмите лоцмана». «Нет, мы туда не пойдем». И сразу туда пошли. После этого началось толкание бортами. Наши пограничники начали вытеснять их оттуда. Хотя при этом многократно публично говорили, что мост собираются взорвать. Ну а что делать нашим пограничникам?

На требования остановиться – они не подчиняются. Начали удирать в нейтральные воды. Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами.

Так бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их граница», – резюмировал Путин.