|1 833 просмотров
Пьяные украинские депутаты избили женщину, упрекнувшую их в распитии на территории парка
В Черкасской области депутаты напали на местных жителей, сделавших им замечание за распитие алкогольных напитков в парке, где гуляют дети.
Сообщение с видеороликом опубликовано на странице «Карточные Черкассы» в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«На видео можно заметить не только главного дебошира – областного депутата от «Радикальной партии» Ляшко Олега Баштана, но и его жену (которая также помогала мужу лупцевать местную жительницу), а также главу Христиновского райсовета Анатолия Бордуна, депутатов райсовета Виталия Паламарчука и Виталия Пономаренко и депутата горсовета Евгения Кулибабу», – говорится в комментарии к видео.
Отметим, что в результате стычки женщину пришлось госпитализировать в карете скорой помощи.
Метки: ляшковцы, украинские депутаты, Черкассы
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.