11.06.2018, Черкассы
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Скандал, Украина

Пьяные украинские депутаты избили женщину, упрекнувшую их в распитии на территории парка


В Черкасской области депутаты напали на местных жителей, сделавших им замечание за распитие алкогольных напитков в парке, где гуляют дети.

Сообщение с видеороликом опубликовано на странице «Карточные Черкассы» в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На видео можно заметить не только главного дебошира – областного депутата от «Радикальной партии» Ляшко Олега Баштана, но и его жену (которая также помогала мужу лупцевать местную жительницу), а также главу Христиновского райсовета Анатолия Бордуна, депутатов райсовета Виталия Паламарчука и Виталия Пономаренко и депутата горсовета Евгения Кулибабу», – говорится в комментарии к видео.

Отметим, что в результате стычки женщину пришлось госпитализировать в карете скорой помощи.

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