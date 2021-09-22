Рада пускает с молотка стратегические предприятия

22.09.2021 16:27 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект «О приватизации государственного и коммунального имущества», разрешающий продавать частным лицам важнейшие государственные предприятия.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В парламенте сообщили, что целью законопроекта якобы является усовершенствование электронной торговой системы в сфере концессии и аренды государственного и коммунального имущества.

С резкой критикой законопроекта выступил депутат от «ОПЗЖ» Владимир Мороз.

«В законопроекте есть ряд положений, которые прямо противоречат интересам украинских граждан и будут иметь негативные социальные последствия значительного масштаба. Прежде всего речь идёт о предложении разрешить приватизацию государственных предприятий изготовления и ремонта технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью. При этом абсолютно очевидно, что это антисоциальная инициатива по своей сути. Ведь приватизация таких предприятий приведёт к потере государственного контроля», – сказал политик.

В свою очередь, депутат Антон Поляков сообщил, что данный законопроект разрешает приватизацию ещё ряда важнейших государственных предприятий.

«Внимательно читая последние строки законопроекта, выясняется, что этим же законом будет разрешена продажа объектов Большой приватизации, в перечне которой находятся предприятия стратегически важные для страны и отдельных регионов. Центрэнерго, ряд ТЭЦ и облэнерго, Одесский припортовый завод, Азовмаш, Сумыхимпром – это предприятия, которые ставят Украину в ряд сильных государств и влияют на тарифообразование для населения.

И вместо того, чтобы нанять адекватный и эффективный менеджмент для этих госпредприятий, Зе-команда просто продает имущество украинцев, вверенное им в управление», – написал депутат в соцсети.

В ходе голосования документ поддержали 265 парламентариев из 376 присутствующих.