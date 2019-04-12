Радио «Свобода» раскопало страшный компромат на Зеленского

12.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Два года назад лидер украинской избирательной гонки Владимир Зеленский не менее одиннадцати раз совершал авиаперелёты в Женеву, когда там жил украинский олигарх Игорь Коломойский, а после того, как тот перебрался в Израиль летом 2018 года, Зеленский летал ещё дважды в Тель-Авив.

Соответствующее расследование было проведено в рамках проекта «Схемы: коррупция в деталях» на «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в Женеву Зеленский совершал полёты в феврале, апреле, ноябре и декабре 2017 года, а затем в январе, в феврале (дважды), в марте, в апреле (дважды) и в июне 2018 года. При этом в пяти поездках его сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который сегодня является главным юридическим советником избирательной президентской кампании шоумена.

После переезда Игоря Коломойского в Израиль в конце лета 2018 главный кандидат в президенты Украины еще дважды летал в Тель-Авив в ноябре и декабре 2018 года, и также в сопровождении Андрея Богдана.

Примечательно, что в ходе декабрьской поездки к ним также присоединился и глава партии «Слуга народа» Иван Баканов.

В расследовании также указано, что помимо вышеупомянутых лиц, «кандидат Зе» в течение этого времени неоднократно успел полетать и на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха – Геннадием Боголюбовым, Тимуром Миндичем, а также братьями Игорем и Григорием Суркисами.

При этом сам Игорь Коломойский в телефонном комментарии журналистам сначала подтвердил, что Владимир Зеленский действительно летал к нему на день рождения в Женеву в феврале 2018 года.

«По встречам с Зеленским – он у меня был на дне рождения в прошлом году в Женеве», – ответил магнат.

Однако в ответ на уточнение, была ли это последняя их встреча, олигарх заявил, что все связи с комиком после начала его политической карьеры были прекращены.

«По-моему, да. Вы когда так задаёте вопросы, как следователь, так я начинаю ёрзать. Ну, может, где и пересекся, но черт его знает. Ну, так целенаправленных встреч каких-то нет. Ну, тем более, мы же понимали, что уже началась политическая история, поэтому все эти связи, компрометирующие его, нам не нужны», – резюмировал Игорь Коломойский.

Вместе с тем, из расследования следует, что в период с момента начала предвыборной гонки и по сегодняшний день никаких перелетов Зеленского в Израиль или общения его с Коломойским по телефону или иным способам зафиксировать не удалось.