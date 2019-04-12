Раскрыт секрет гиперактивности Порошенко за считанные дни до выборов

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Основная мотивация нынешней гиперактивности цепляющегося за президентское кресло Петра Порошенко – это страх, что когда он потеряет должность и неприкосновенность, его сдадут следственным органам его же нынешние соратники.

Об этом пишет в своем блоге украинский журналист и политобозреватель Михаил Подоляк, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Суть нарастающей катастрофы в том, что вся пятилетняя каденция Порошенко — это череда тёмных и мутных историй. Договорняков. Коррупции. Бюджетного мародёрства. На гигантские суммы. Внутри страны. Это также и не менее странные договорняки и воровство на внешних рынках. Особенно… на российском. Серые и чёрные схемы в энергетике, транзите, оборонке. Сотни крутых смотрящих, которые просто купались в контрабандном кэше. И весь этот теневой сюр дополняется множеством кинутых партнеров, которые сейчас молчат (потому что президент). Но завтра (когда уже НЕ президент) многое расскажут.

А ребята Петра Алексеевича к этому ведь совершенно не готовы. Ни юридически, ни финансово. Они категорически не хотят уходить, потому что во-первых, схемы не закрыты и не зачищены. А во-вторых, нет ни малейших договоренностей с потенциальными сменщиками. Безусловно, после ПА аудит всей этой мути будет проведён. Много страшного всплывет. Появятся многостраничные уголовные дела. Часть из них, понятно, будет «слита». Но далеко не все. Потому что общественный нерв оголён и требует наказания.

Отсюда и проистекает столь масштабное и отчаянное сопротивления Петра Алексеевича, отказывающегося признать своё аутсайдерство. Чистая прагматика. Уходить категорически нельзя — «касса на выходе» уже ждёт”, – пишет журналист.

По словам Подоляка, “Его (Порошенко- Ред) хищное и юное окружение было уверено, что он таки расторгует свой второй срок. Кого-то обманет, кого-то купит. И потому у них есть время, чтобы в середине второй пятилетки начать профессионально чистить хвосты, обрывать схемы, готовить стерильные отходы. Поспешный же выход сейчас — трагедия. Потому что берёшь любую фамилию, а по ней вал фактажа. Все живое ещё — проводки, телефоны, участники. Выставляй счета. Не только самому ПА, но — и это главное — членам его команды. А члены его команды, на самом деле, очень слабое и трусливое звено. Они «герои» пока сидят под прикрытием. А как только силовой «зонтик» рухнет, начнут плакать и говорить. Их ведь убедил Чел, что все норм и можно дальше спокойно грабить. По факту же — замаячила вероятность масштабных уголовных угол.

И вот, что ещё важно; как только их начнут брать за филейные части, они сразу расскажут… о Главном заказчике”, – пишет он.

“Сейчас перед Порошенко стоит уже даже не вопрос сохранения власти ради продолжения бюджетного и схематозного обогащения «друзей». Теперь это скорее вопрос об обязательной ответственности. Успеть что-то существенно зачистить не получится. Передать власть управляемым наследникам тоже. Доказать свою невиновность тем более. Потому что в таких стремительных событиях всегда оказывается очень много неприкаянных исполнителей, вчера еще лояльных, но сегодня уж торопливо суетящихся в прокурорских коридорах, чтобы первыми рассказать”, – резюмирует журналист.