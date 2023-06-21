Рассчитывали на «жест доброй воли» – Сивков о самоубийственном контрнаступе Киева

Анатолий Лапин .  
21.06.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Устойчивость российских солдат на фронте под натиском украинского наступления – это признак того, что президенту удалось выстоять перед российской пятой колонной. При этом разговоры о том, что главный удар ещё впереди, разгоняется «партией мира».

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Устойчивость российских солдат на фронте под натиском украинского наступления – это признак того, что...

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По мнению Сивкова, все «передислокации» и «жесты доброй воли» были продавлены пятой колонной внутри России, а не вызваны военной необходимостью.

«Сейчас на Времьевском выступе действуют три полка – 291-й, 150-й и 71-й от 58-й армии. И они держат две недели мощнейшее наступление, уничтожив 226 танков. А всего атаковало их, как минимум, 400-500 танков, потому что иначе бы они не выбили такое количество танков. И сейчас, в очередной раз ВСУ рассчитывали, что будет либо как вариант Харькова, либо вариант Херсона, либо, еще лучше, вариант «жеста доброй воли».

Но президент сумел выстоять, пятая колонна ослаблена – это очень важный признак. Пятая колонна ослаблена внутри России, и уже продавить то, что продавила в прошлый раз – она не смогла. И теперь наша армия спокойно отразила этот удар. Именно теперь поэтому идет паника в рядах с той стороны, именно поэтому теперь пытаются нашу победу дискредитировать для того, чтобы создать базу под возможность продавить пятой колонне очередное отступление, вот для чего это делается. Поэтому идет миф: «Там еще никто не воевал, они сейчас все наступят» для того, чтобы, если пятой колонне удастся продавить, то отступление наших войск будет подано как то, что они привели в силу основные войска», – отметил Сивков.

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